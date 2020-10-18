Göztepe - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
18.10.2020 16:57 | Güncelleme: 18.10.2020 17:00
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Göztepe - Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Maç 18 Ekim Pazar günü oynanacaktır. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Göztepe - Fenerbahçe maçı bugün 19:00 'da başlayacaktır. Peki Göztepe - Fenerbahçe nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK
Göztepe - Fenerbahçe maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç bugün akşam 7'de başlayacaktır.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Göztepe - Fenerbahçe maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'de oynanacak.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMLERİ
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)
ALİ ŞANSALAN(VAR)
ERKAN ENGİN(AVAR)
MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)
CENK ALTUN(Temsilci)
AHMET KORKMAZ(Temsilci)
SERKAN ATALAY(Temsilci)