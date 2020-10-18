Göztepe - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Göztepe - Fenerbahçe maçı bugün 19:00 'da başlayacaktır. Peki Göztepe - Fenerbahçe nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Göztepe - Fenerbahçe maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç bugün akşam 7'de başlayacaktır.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Göztepe - Fenerbahçe maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'de oynanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMLERİ

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN(VAR)

ERKAN ENGİN(AVAR)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

CENK ALTUN(Temsilci)

AHMET KORKMAZ(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)