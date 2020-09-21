Google'ın hiç bilinmeyen hileleri! Google hileleri nelerdir? Birbirinden ilginç Google hileleri

Google'nin birbirinden farklı bilinmeyen özellikleri mevcuttur. Şimdi sizlere Google hileleri başlığı altında Google arama motorunda yapabileceğiniz en ilginç hileleri, şovları ve gösterileri paylaşalım.

GOOGLE NEDİR?

Google, internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketi. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir. Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulmuştur. İkili, sık sık "Google Guys" olarak anılmaktadır. Google, ilk olarak, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir şirket olarak kuruldu ve 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar. Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir. Gayri resmî sloganı ise, Google mühendisi Amit Patel tarafından bulunan ve Paul Buchheit tarafından desteklenen "Don't be evil" (Kötü olma) dır. 2006 yılında, hâlen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, Kaliforniya'ya taşınmıştır.

Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir. Kuruluşundan bugüne dek gerçekleşen büyüme hızı, şirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklar zincirinin meydana gelmesini sağladı. Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevirmiçi verimlilik yazılımları sunmakta, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadır. Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük yapmıştır. Cr-48 ana işletim sistemi olarak da bilinen yeni Google Chrome OS, 15 Haziran 2011 tarihinden beri, Samsung Series 5 ve Acer AC700 gibi ticari Chromebook'lardakullanılmaktadır.

Alexa, internette en çok ziyaret edilen web sitesi olarak ABD odaklı "google.com"'u listelemektedir, YouTube, Blogger, Orkut gibi Google'a ait diğer siteler ve çok sayıda uluslararası Google sitesi (google.co.in, google.co.uk vb.) ise en çok ziyaret edilen siteler arasında ilk yüz içinde yer almaktadır. Ek olarak şirket, BrandZ marka değeri veritabanı listesinde ikinci sırada yer almaktadır. Buna karşın Google, gizlilik, telif hakkı ve sansür gibi konularda eleştiriler almaktadır.

Google hileleri

GOOGLE HİLELERİ NELERDİR?

Google arama motorunda kullanabileceğiniz bazı hileler mevcuttur. Bu hilelerle Google arama motorunda bazı değişiklikler yapabilir, ilizyon gösterileri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi birbirinden ilginç Google hilelerine ve bu hileleri nasıl yapabiliriz onları anlatamaya geçelim.

1-) Hacker Simulasyonu (Hacker Prank Simulator):

Google arama motoruna "hacker prank simulator" yazın. Ardından karşınıza çıkan ilk siteye girin. Böylelikle hacker simulasyonuna giriş sağlamış olursunuz.

Buradan site üzerinde klavyeden rastgele tuşlara bastığınızda site otomatikman kodlama yapacak. Aslında siz yapıyormuş gibi görünecektir. Yani burada maksat arkadaşlarınıza küçük bir hacker şakası yapmaktır.

2-) 3 Boyutlu (3D) Canlılar:

Mobil cep telefonlarınızdan Google'ye girin. Ardından 3 boyutlu görmek istediğiniz hayvanın ismini arama bölümüne yazın. Mesela diyelim ki "yılan" yazdınız ve arattınız. Aratma yaptıktan sonra üst taraflarda bir yerde "3D olarak göster" butonu çıkacak. İşte bu butona bastığınızda aratma yaptığınız hayvanın 3 boyutlu görseli karşınıza çıkmış olacaktır. Fakat bu dediğimiz gibi tamamen mobil cep telefonlarından yapılmaktadır.

3-) Arama Motorunun 360 Derece Dönmesi:

Google arama motoruna "do a barrel roll" yazıp aratırsanız arama sonuçları 360 derece dönmüş olur.

Fakat dikkat edin başınız dönebilir. Yapmanız gereken yukarıda gördüğünüz gibi arama yerine "do a barrel roll" yazmak ve aratmak.

4-) Sağ Eyimli Sonuçlar:

Google'a "askew" yazarsanız çıkan sonuçlar sağa yatık şekilde çıkıyor. Yani sağa eyimli şekilde sonuçlar gözükecektir. Askew kelime anlamı olarak "çarpık, yana doğru, eğri olarak" demektir.

5-) Göz Kırpma Hilesi:

Google'a "blink html" yazarsanız çıkan sonuçlardan bazı kelimeler size göz kırpar. Blink'in kelime anlamı "Göz kırpmak" demektir. Arama motoruna yazıldığında ise bazı kelimeler yanıp söner.

6-) Sonsuza Kadar Devam Eden Animasyon:

Google'a "zomquill" yazın ve en üstteki siteye girin. Bu sitede sonsuza kadar devam eden bir animasyon çıkacak.

7-) Yerçekimini Sıfırlamak:

Google'a "google gravity" yazın ve "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonuna basın.

Ardından mouse'u oynattığınızda tüm ekranın yerlere düşeceğini göreceksiniz. Daha iyi anlamak için kendiniz yapın.

8-) Uçuş Similatörü:

Öncelikle Google'nin bir servisi olan Google Earth'ı açın. Ardından "CTRL + ALT + A" tuşlarına basın. Sonrasında uçuş similatörü açılmış olacaktır.

9-) İnternet Olmadan Google'de Oyun Oynamak:

Eğer internetiniz yoksa canım sıkılır diye merak etmeyin. İnternet olmadığında Google Chrome'u açtığınızda karşınıza bir "Dinazor" 'a benzeyen bir canlı çıkacak. İşte bu canlının üzerine tıkladığınızda ve sonrasında klavyeden space tuşuna bastığınızda oyun açılmış olacaktır. İnternetiniz olmasa bile Chrome üzerinden bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Yön tuşları ile zıplama ve eğilme gibi hareketler yapabilirsiniz.

Şimdilik en dikkat çeken Google hileleri bu şekildedir. Sizlerin de bildiği hileler varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz.