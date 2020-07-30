Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı boğuldu (2)

TALİHSİZ KIZIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Mahallesi'nde serinlemek için girdiği gölette kaybolan Cevahir Gül Solmaz'ın (14) da yapılan arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Solmaz'ın cansız bedeni İnhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.