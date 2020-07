Gök, senin: Dirsek Teması Kolektif Destek Hareketi

Akıllı Baykuş platformunda oluşturulan ''Acil Destek Projesi'' kapsamında, online eğitimler ve performanslar gerçekleştirilerek fon oluşturuluyor. Elde edilen gelir Ahbap platformuna oradan kültür sanat ekosisteminde yer alan kişilere aktarılıyor. Çevrem Campbell, Artemis Günebakanlı ve Murat Kılıkçıer ile Dirsek Teması hareketini konuştuk. Yazının sonunda okuyacaksınız, Murat Kılıkçıer çok güzel bir söz söyledi; ''Hayatımıza eşlik eden seslerde, filmlerde, reklamlarda herkesin emeği var.''

Önce kurucusu Çevrem Campbell'dan Akıllı Baykuş'u öğrenelim;

Akıllı Baykuş nasıl kullanılıyor?

Akıllı Baykuş şuan bir web sitesi olarak hizmet veriyor. Sanat spor müzik gastronomi gibi farklı alanlarda hizmet veren ve hizmet almak isteyenleri buluşturan bir yapı. Dileyenler projeler kısmında ortak proje yapabiliyorlar. Akıllı Baykuş proje, sosyal sorumluluk yapmak isteyenleri destekliyor... Aslında hizmet verenlere ofis ortamı sağlamış oluyor. Akıllı Baykuş platformunda hizmet verenler gelirlerinin minimum %1'ini şeffaf dernek ve vakıflara yönlendiriyor. %1 sembolik bir rakam. Dileyen ücretli dileyen ücretsiz hizmet verebiliyor. Her fonksiyon mecvut.

Akıllı Baykuş kurulduğu günden bugüne nasıl bir ilerleme kaydetti?

Akıllı Baykuş kurulalı 1.5 yılı geçti. Kasım 2018 gibi açıldık ve süreç içinde hizmet veren sayılarımızda, üyelerimizde ciddi artışlar oldu. Güzel sonuçlarla birlikte güzel projeler tamamladık. Dirsek Teması ile birlikte farklı projeler eklendi. Hedefimiz çoklu fayda yaratmaktı, 1.5 yıl içinde bunu nasıl yaparsak daha verimli hale getirebileceğimizi gördük. Her geçen gün yenileniyoruz ve faydalarımız artıyor.

Akıllı Baykuş ve Dirsek Teması nasıl bir araya geldi?

Akıllı Baykuş ve Dirsek Teması, Zuhal Müzik aracılığıyla bir araya geldi. Akıllı Baykuş platformu olarak bu projeyle buluştuğumuz için çok şanslıyız. Özellikle bu dönem için çok değerli bir çalışma yapıyorlar. Kendilerini ve projelerini tanıdığım için gerçekten çok mutluyum, dilerim bu proje çok güzel süreklilik kazanacak.

Sizce pandemi sebebiyle sosyal sorumluluk algısı değişti mi?

Değiştiğini umuyorum çünkü çok farklı bir dönem oldu hatta belki farkındalık için, dayanışmanın önemini kavrayabilmek için buna ihtiyacımız vardı...Toplumda bir kişi bile huzursuz olsa, geri kalanın tamamen huzurlu bir hayat sürmesinin imkanlı olduğunu düşünmüyorum... Bence ''Nasıl olsa ben iyiyim.'' algısı biraz değişiyor. Bir olduğumuzu, biraz daha anlamaya başladığımızı düşünüyorum. Zaten Dirsek Teması bu durumun muhteşem ve duyarlı örneklerinden biri.

Artemis Günebakanlı Dirsek Teması projesinin paydaşı HOOD Base ekibinden. Manyetik Bant isimli projesiyle geleneksel ve dijital medyada müzikle ilgili harika içerikler üretiyor.

Dirsek Teması'nın oluşum sürecini Artemis Günebakanlı'ya sordum;

Dirsek Teması, pandemi döneminde ortaya çıkan ve kültür sanat çalışanları için oluşturduğumuz kolektif bir destek hareketi. Kültür Sanat pandemi döneminde en çok etkilenen ve bizim de parçası olduğumuz bir sektör. İşini ilk kaybedenler ve işlerine en son dönebilecek olanlar kültür sanat emekçileri. Dirsek Teması, bu duruma yönelik acil bişeyler yapma düşüncesiyle ortaya çıktı. Sanatçıları, teknisyenleri, saha çalışanlarını çeşitli imkanlarla destekliyoruz. Şuan yaptığımız maddi destek sağlamak çünkü şimdilik en acil ihtiyaç bu yönde.

Artemis Günebakanlı

Dirsek Teması ekibi kim?

HOOD Base ve Onaranlar Kulübü ekibi. HOOD Base ufak bir kreatif ekip. Aynı zamanda Kadıköyde bulunan, bir paylaşım, sergi birlikte çalışma ve üretme alanı. Onaranlar Kulübü ise onarma, üretme ve paylaşma odağında çevreyle diyalog kuran, projeler geliştiren bir gönüllülük kulübü. Projenin sabit bir sanatçı kadrosu yok. İlk projede pek çok isim var örneğin Can Güngör, Nil İpek, Güneş Özgeç, In Hoodies... Arkadaşlarımız online sanatçı buluşmasıyla bir araya gelecekler ve Akıllı Baykuş üzerinden bilet alan dinleyici, izleyicilerinde katılacağı bir buluşma gerçekleştirecekler. Müzisyen arkadaşlarımızdan NLP, In Hoodies ile beraber yeni şarkılarını Dirsek Teması üzerinden burada yayınlayacak. Müzisyen ve Prodüktör Mehmet İncili Audio Mixing ve Post Prodüksiyon Teknikleri eğitimini online olarak paylaşacak. Grafik Tasarımcı Ece Haskan, Flipbook, Evde Çizim ve Temel Çizim online eğitimini sunuyor. İllustrasyon sanatçısı Burak Şentürk, ''Pandemi'' başlıklı bir işinin dijital downloadını açıyor. İllustrator Murat Kalkavan , freelance illustaratörler için soru cevap buluşması yaparak yol haritası öneriyor.İllüstratör Mert Tugen, son iki yılda yaptığı çizimleri bir araya getirdiği ''First Date With Me'' başlıklı imzalı edisyonu Dirsek Teması üzerinden sunuyor.

Kişiler Dirsek Teması projesinden destek almak için nasıl bir yol izlemeli?



Dirsek Teması bu ilk projede Akıllı Baykuş'ta biriken fonun tamamını ''Ahbap'' platformuna aktarıyor. Ahbap, kendi web sitesi üzerinden (ahbap.org) başvuru alarak kültür sanat sektörü çalışanı olan kişilere fonu aktaracak. Başvurular açıldığı zaman sosyal medya hesaplarımızdan duyuru yapacağız.

Dirsek Teması projesini şeffaflık çerçevesinde nasıl değerlendirirsiniz?

Akıllı Baykuş platformunda yayında olan projenin tüm destekçileri görülebiliyor. Bu projede hedeflenen ve toplanan fonun nereye gideceği açık bir şekilde yer alıyor. Bu açıdan Akıllı Baykuş'un sunduğu şeffaflık ilkesi de bizim için önemliydi.

Sizce Türkiye'de gönüllülük ne durumda, gözlemleriniz neler?

Özellikle pandemi sürecinde insanların birbirlerine destek olarak ayakta kalma şanslarının daha fazla olduğunu gördüklerini düşünüyorum. Tabi ekonomik olarak zor bir dönemde olduğumuz için bireysel destek istenilen seviyede olamayabiliyor ancak kurumlar insiyatif alarak önemli destekler verebiliyorlar.

Dirsek Teması, HOOD Base ekibinden müzisyen Murat Kılıkçıer güzel bir hatırlatma yapıyor; Dirsek Teması Eğitimleri hediye edilebilir. Şimdi söz Murat Kılıkçıer'de;

Vurgulamak istediğim şeylerden biri Akıllı Baykuşun son derece şeffaf bir sistem ortaya çıkarrması. Akıllı Baykuş Acil Durum Projesi ile en büyük destek Akıllı Baykuş platformundan geldi diyebiliriz. Bireysel destekler çok önemli ancak Artemis'in de dediği gibi kurumsal yapılardan destekler büyük değişiklikler yaratabiliyor. Projedeki içeriklerden pek çoğu kurumsal yapılar tarafından kendi çalışanlarına veya o alandaki öğrencilere hediye edilebilecek projeler.

Murat Kılıkçıer

PANDEMİ FARKINDALIK OLUŞTURAN BİR SÜREÇ

Murat Kılıkçıer; Toplumsal fayda noktasında birlikte üretme, paylaşma dünyada uzun zamandır konuşulan şeyler... Zaman içinde toplumsal bakış buraya evrilecektir. Toplumsal faydanın bu birliktelik ile ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Çevrem'in de dediği gibi sosyal sorumluluk algısı bireylerin kurtuluşu, refahı ve iyi olmasından çok topluluğun iyi olması. Burada HOOD Base ve Onaranlar Kulübü olarak yaptığımız küçük çevreler için fark yaratan projeler veya eylemler. Bunu genele yayabilmek farkındalık ile olacaktır. Pandemi, bu farkındalığı yaratan bir süreç. Belki bu anlamda olumlu katkısı olmuştur. Bu süreci, elindekini, ürettiğini paylaşmadan, birlikte üretme pratiğine uzak kalarak kimsenin tam olarak aşabileceğini sanmıyorum o yüzden olabildiğince birlikte üretmek, temas etmek herkesin ayrı ayrı üretimlerinin birbirini beslemesi kritik önem taşıyor. Akıllı Baykuş platformunun birlikte üretmeye, doğrudan paylaşmayı sağlayan fikir vermesi, çözüm ve başka bir yaklaşım önermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Umarız yeni projelerle daha çok insana ulaşabiliriz ve daha çok insan fayda görür. Çünkü gerçekten müzik özelinde veya kültür sanat sektöründeki kişilerin büyük zorluklar içerisinde olduğunu biliyorum. Pek çok kişi çalışamaz durumda ve ürettiğini üretebileceğini finanse edemez durumda. Hayat kademe kademe normale dönüyor gibi duruyor ancak güvenlikten ses teknisyenine, sanatçıları alana taşıyan şoförlere kadar çoğu kişi işsiz. Bunun bilinciyle, hayatlarımızda bir eğlence, vakit geçirmelik birer figür olarak değil hepimizin hayatının merkezindeki parçalar olabildiğini farkedebilirsek değişim olacaktır. Görsel sanatlar, işitsel sanatlar, performans sanatları için her şey için geçerli. Baktığımız her yerde birinin görsel üretiminin emeği var. Hayatımıza eşlik eden seslerde, filmlerde, reklamlarda herkesin emeği var. Umarız bu süreci, bu bilinçle geçiririz...

Çevrem Campbell, Artemis Günebakanlı ve Murat Kılıkçıer'e anlattıkları detaylar için çok teşekkür ediyorum. Onlar ve HOOD Base, Onaranlar Kulübü, projeyi destekleyen herkes iyi ki var.