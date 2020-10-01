Glasgow Rangers - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçın ilk yarısı bitti! Rangers-Galatasaray maç sonucu kaçtır?

İskoçya'nın temsilcisi Rangers'la Play-Off maçına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar,Rangers deplasmanına konuk olacak. Peki, Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Rangers Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?

RANGERS - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçın ilk yarısı 0-0 bitmiştir. Maç 2-1 Rangers takımının üstünlüğü ile bitmiştir.

İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

21:45 'de başlayan maçın ikinci yarısı 22:45 civarlarında başlayacaktır. Maçın ilk yarısı 0-0 sona ermiştir. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

RANGERS - GALATASARAY CANLI TAKİP!

İlk yarı 0-0 bitmiştir. Maç sonucu : 2-1

MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Ranger-Galatasaray maçını Teve2 kanalından şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.