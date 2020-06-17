Giysi kumbarasını akıl almaz yöntemle boşalttılar

İstanbul'da bir kişi ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvallara doldurdu.

17.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:25

İstanbul'da bir kişi ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvallara doldurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor

Kağıt toplayan şahıs giysi kumbarasından içeri bir çocuğu girdirdi. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları şahıs kapaktan alarak el arabasına koydu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Apartmanda yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)