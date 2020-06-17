Giysi kumbarasını akıl almaz yöntemle boşalttılar
İstanbul'da bir kişi ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvallara doldurdu.
17.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:25
İstanbul'da bir kişi ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvallara doldurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Kağıt toplayan şahıs giysi kumbarasından içeri bir çocuğu girdirdi. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları şahıs kapaktan alarak el arabasına koydu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Apartmanda yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)