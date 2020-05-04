Giysi kumbarasında hırsızlık yapan küçük çocuklar kamerada
Giysi kumbarasında hırsızlık yapan küçük çocuklar kamerada Pendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası iki çocuk tarafından soyuldu.
04.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:04
Giysi kumbarasında hırsızlık yapan küçük çocuklar kamerada
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İSTANBUL - Pendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası iki çocuk tarafından soyuldu.
Küçük çocuğun giysi kumbarasının içine girerek alma anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kumbara içerisinde çocuğun giysileri dışarı çıkarıyor. Dışarıda bekleyen başka çocuk ise aldığı giysiler kağıt toplama arabasına koyduğu görülüyor.