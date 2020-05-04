Giysi kumbarasında hırsızlık yapan küçük çocuklar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası iki çocuk tarafından soyuldu.

Küçük çocuğun giysi kumbarasının içine girerek alma anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kumbara içerisinde çocuğun giysileri dışarı çıkarıyor. Dışarıda bekleyen başka çocuk ise aldığı giysiler kağıt toplama arabasına koyduğu görülüyor.