Giuliano kimdir? Giuliano kaç yaşında nereli? Giuliano hangi pozisyonda oynuyor? Giuliano hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Giuliano, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Giuliano kaç yaşında nereli? Giuliano hangi pozisyonda oynuyor? Giuliano hangi takımlarda oynadı? Giuliano kimdir?

29.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:53

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Giuliano, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Giuliano kimdir? Giuliano hangi takımlarda oynadı? Giuliano kaç yaşında nereli? Giuliano hangi pozisyonda oynuyor?

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GİULİANO KİMDİR?

Doğum tarihi : 31 Mayıs 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli : Curitiba, Paraná, Brezilya

Boy : 1,72 m

Kilo : 68 kg

Mevkiisi : Orta saha

Giuliano de Paula (d. 31 Mayıs 1990, Curitiba, Brezilya) Brezilyalı orta saha futbolcusu. Brezilya millî takımı ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giymektedir.

OYNADIĞI TAKIMLAR

2007-2008 Paraná

2009-2010 Internacional

2011-2014 Dnipro Dnipropetrovsk

2014-2016 Grêmio

2016-2017 Zenit Saint Petersburg

2017-2018 Fenerbahçe

2018- Al-Nassr 52