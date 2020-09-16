Gine Devlet Başkanı, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdü

Gine Başkanı Alpha Conde, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

BAŞKAN VURDU, BAKAN KAÇTI

Afrika ülkesi Gine'de, Başkan Alpha Conde, yönetimdeki zaafiyet nedeniyle Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Bakanın dayak yediği görüntüler kameralarca anbean kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bakana defalarca yumruk atan Başkanın siniri yatışmazken, bakanın ise yumruklardan kaçmaya çalıştığı gözlendi.