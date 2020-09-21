Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli ne zaman yayınlanacak? Antarktika belgeseli hangi kanalda yayınlanacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin TRT ekranlarında yayınlanacağını bildirdi. Antarktika belgeseli ne zaman yayınlanacak?

GEZEGENİN KARA KUTUSU: ANTARKTİKA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

24 Eylül tarihinde saat 22.00'de TRT Belgesel, 27 Eylül saat 17.45'te de TRT 1 kanallarından yayınlanacağını duyurdu.

ANTARKTİKA BELGESELİ YÖNETMENİ KİM?

Türkiye'nin kutup çalışmaları TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ile kurumsal bir yapı kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 4'üncüsü, TÜBİTAK KARE tarafından koordine edildi.