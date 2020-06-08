George Floyd'un öldürülmesi: Minneapolis Belediye Meclisi polis teşkilatını dağıtma sözü verdi

George Floyd'un ölümüyle başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar ABD'nin dört bir yanında ikinci haftasına girerken, olayın meydana geldiği Minneapolis kenti Belediye Meclisi'nin yeterli çoğunluğu, polis teşkilatını dağıtıp yeni bir anlayışla yeni bir kolluk gücü oluşturma sözü verdi.

13 üyeli Belediye Meclisi'nin 9 azası, polisin ırkçılıkla suçlandığı şehirde "yeni bir kamu güvenliği modeli" oluşturulacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Jacob Frey daha önce bu öneriye karşı çıkmış ve kalabalıklar tarafından yuhalanmıştı.

Yıllardır bunun mücadelesini veren ırkçılık karşıtları ise, bunun çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

Fakat yorumcular bunun öncesinde Minneapolis'i polis teşkilatının nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda uzun ve karmaşık tartışma sürecin beklediğine dikkat çekiyorlar.

46 yaşındaki Afrika kökenli Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'de gözaltına alınırken onu yere yatırıp ensesine dizini bastıran beyaz bir polis memuru tarafından 9 dakika bekletişili ve ölümünü görüntüleyen videonun ortaya çıkması öfkeli kitlesel gösterilere yol açmıştı.

Bu hafta neler olacak?

Evinin bulunduğu Teşas Houston'da bugün binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen Floyds'un cenazesi yarın yalnızca ailesi ve yakınlarının katılacağı bir törenle toprağa verilmek üzere Minneapolis'e götürülecek.

Görevden alınan ve tutuklanan polis memuru Derek Chauvin'in bugün kinci dereceden cinayer suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Floyd'un ölümü sırasında olay yerinde bulunan diğer üç polis de görevden alındı ve cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılanacaklar.

Minneapolis Belediye Meclisi ne diyor?

Belediye meclisinin çoğunluğunu oluşturan 9 üye polis teşkilatıyla ilgili sözlerini dün binlerce gösterinin önünde okudular.

Açıklamayı yapan Belediye Meclisi Başkanı Lisa Bender "Buradayız çünkü burada Minneapolis'te ve ABD'nin dört bir yanındaki şehirlerde mevcut polis ve kamu güvenliği örgütlenmesi, toplumumuzun güvenliğini sağlamıyor. Teşkilatta aşamalı olarak reform yapma çabalarımız başarıya ulaşamadı" dedi.

Bender polis teşkilatının dağıtılıp yeni bir anlayışla yeni bir kolluk gücü oluşturma planlarının ayrıntılarının derinlemesine tartışılması gerekeceğini kaydetti ve polise ayrılan kaynakların bir kısmının sosyal projelere aktarılmasına çalışacağını ekledi.

Bu arada Belediye Meclisi üyelerinden Alondra Cano, Tweeter mesajında, meclisin veto edilemeyecek bir çoğunluğunun, kentteki polis teşkilatının "reformla düzelmeyeceği ve bu nedenle mevcut sistemin son bulması gerektiği" konusunda hemfikir olduğunu duyurdu.

Geçen hafta Minnesota eyaleti de Minneapolis polis teşkilatı hakkında bir soruşturma başlatmış ve Vali Tim Walz "kuşaklar boyu devam eden sistematik ırkçılığı söküp atmay"ı amaçladığını söylemişti.

Belediye Meclisi daha sonra polisin gözaltı sırasında uyguladığı dizini bastırma da dahil nefessiz bırakma yöntemlerini yasaklayan bir dizi değişikliği kabul etti.

Nasıl karşılandı?

Minneapolis Belediye Meclisi üyelerinin açıkladığı reform planı muhtemelen ABD çapında kamu güvenliği ve polis örgütlenmesi konusunda uzun ve karmaşık bir tartışma süreci başlatacak.

Fakat yeni bir sistemin oluşturulması en azından aylar alabilir ve belediye başkanı karşı çıktığı için yapılabileceği de garanti değil.

Buna karşılık dünkü açıklama ırkçılık karşıtı gruplar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Minnesota merkezli Black Vision (Siyah Vizyon) grubunun sözcüsü Kandace Montgomery "Bu noktaya gelmek için bu kadar ölmemiz gerekmemeliydi. Silahlı ve kimseye hesap vermeyen devlet destekli polis devriyelerinin siyah avına çıkmadığı bir durumda daha güvenli olacağız" diye konuştu.

Bugün Kongre'de de Demokratlar'ın poliste reform konusunda kapsamlı yasa tasarıları sunması bekleniyor.

Diğer gelişmeler

New York şehrinin Belediye başkanı Bill de Blasio daha önce polis teşkilatının fonlarını sosyal hizmetlere yönlendireceğini açıklamıştı.

Hafta sonu yapılan gösterilerde protestocuların taleplerinden biri de polis fonlarının kesilmesi ve sosyal projelere aktarılması oldu.

Polis fonlarının kesilmesi için kampanya yürütenler ABD çapında "askerileşmiş ve saldırgan" diye tanımladıkları güvenlik yaklaşımının değişmesini istiyor ve polise ayrılan fonların sosyal projelere dağıtılmasının hem ırk temelli bölünmeleri azaltabileceğini hem de gereksiz çatışmaları engelleyeceğini söylüyorlar.

ABD'de daha önce de bazı şehirlerin polis teşkilatları dağıtılmıştı. 2000 yılında California Compton ve bundan 12 yıl sonra New Jersey polis teşkilatları lağvedilmiş ve yerlerine daha yerelleşmiş ve daha büyük örgütlenmeler getirilmişti.