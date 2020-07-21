Genetiği değiştirilmemiş tek buğday türü: Siyez buğdayı tohumu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir öğretmen tarafından ilk kez ekilen 12 bin yıldır genetiği değişmeden bugünlere gelen ata mirası siyez buğdayına, tarlada biçilmeden sipariş yağdı.

Bir okulda Türkçe öğretmenliği yapan Hüseyin Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi'nde babasından kalan yaklaşık 10 dönümlük tarlasına buğdayın atası olarak gösterilen siyez buğdayı ekti. İlçede ilk kez ekilen ve Anadolu'da 12 bin yıllık tarihe sahip olan ve genetiği değişmeden bugüne kadar ulaşan ata yadigarı siyez buğdayının hasadı yapıldı. Boyu metreyi geçen siyez buğdayından elde edilen verim sevindirirken ürün daha tarladan biçilmeden sipariş gelmeye başladı.

SİYEZ BUĞDAYI NEDİR?

Siyez buğdayı, genetiği değiştirilmemiş besinlerden biridir. 14 kromozoma sahip bir buğday çeşidi olan siyez buğdayı, tükettiğimiz tüm buğdayların atası olarak kabul edilmektedir. Bilindiği kadarıyla yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi vardır.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMEMİŞ TEK BUĞDAY TÜRÜ: SİYEZ BUĞDAYI TOHUMU

Öğretmenliğin yanı sıra daha çok organik tarımla ilgilendiğini belirten Hüseyin Yılmaz, "Türkçe öğretmeniyim. Mesleğimi, işimi severek yapıyorum, ama toprakla uğraşmayı da seviyorum. Özellikle de yıllardır organik tarımla ilgileniyorum. Bu amaçla da ata buğdayı olarak bilinen siyez buğdayı yetiştirdim. Siyez buğdayının çok güzel özellikleri var. Bununla ilgili araştırma yaptım ve genetiği ile oynanmamış tek buğday türümüz olduğunu öğrendim ve Kastamonu'dan tohum getirerek kolları sıvadım" dedi.

"ÇOK TALEP GELDİĞİ İÇİN EKİM ALANINI ARTIRDIK" SİYEZ BUĞDAYI VERİMİ

Tarlasına ektiği siyez buğdayının başta ilçe halkı olmak üzere Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten sipariş aldığını belirten Yılmaz, "Siyez buğdayının 12 bin yıllık bir tarihinin olduğu biliniyor. 10 dönümlük alanda ektim. Genetiği değişmemiş tek buğday. Dünyada ekilen ilk buğday olma özelliği de var. Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'deki kazılarda da bu buğday bulundu. Siyez buğdayı 14 kromozomlu tek buğday. Siyez buğdayının işlenmesi çok zahmetli. O yüzden kimse tarafından ekilmiyor. Halkımıza organik, doğal 12 bin yıllık buğdaydan un ve bulgur yedirmek için bu işe giriştim. Çok güzel verim alıyoruz. Diğer buğdaylar dönüme 25 kilogram ekiliyorken siyez buğdayı 5 kilogram ekiliyor. Gübre istemiyor. Soğuğu seviyor. Çok fazla su istemiyor. Buğdayın boyu neredeyse benim boyuma ulaştı. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Akrabalarımı da sayarsak oldukça kalabalık bir aileyiz. Şeker hastaları olan var. Aile fertlerimizin sağlıklı un ve bulgur yiyebilmesi için ekmiştim. Ticari bir düşüncem olmamıştı. Çok talep geldiği için ekim alanını artırdık. Şu an bu buğdayı almak için çok kişi irtibata geçti. Biçilmeden çok sipariş var. Başta ilçe halkımızdan olmak üzere Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten sipariş alıyoruz. Bilenler, unu bulguru güzel diye istiyor. Şeker hastalığına iyi geldiğini öğrenenler de denemek için talep ediyor" ifadelerini kullandı.

SİYEZ BUĞDAYI NE İŞE YARAR?

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Yahya Marangoz ise, "Elbistan ve çevresinde bu buğdayın nesli geçmiş. Çiftçilerimiz ekmez olmuş. Aslında çok önemli bir buğday. Şeker hastaları tüketiyor. Sayın hocamız da bunu tekrar canlandırdı. Birçok kişi de bu buğdaydan almak için çalışıyor. Normal bir buğdayda bir kök bulunurken bunda 35 kök var. Hüseyin hocamı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

SİYEZİN FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek proteinli içeriği sayesinde metabolizmayı hızlandırır.

Kan şekerini stabil tutar.

Kabızlık şikayeti olanlar siyezi tercih edebilir.

Kolon kanserine karşı koruyucudur.

Kolesterolü düşürür.

Sinir ve sindirim sistemini destekler.

Yüksek folik asit içeriği ile özellikle gebe kalmak isteyenler ve gebelerin tercih ettiği bir besindir.

Anne sütünü artırır.

Kolesterol içermez.

Radyasyona karşı dayanıklıdır.