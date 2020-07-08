Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

08.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:02

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin "Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alınmıştır." ifadesine yer verildi.