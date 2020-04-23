Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları videokonferansta buluşacak. Liglerin kaderi ile ilgili görüşmede bulunulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı;

"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanlarının katılımı ile yarın (24 Nisan) saat 14.00'te videokonferans yöntemiyle toplanacaktır."