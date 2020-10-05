Gençliğim Eyvah dizisi final mi yapıyor? Gençliğim eyvah dizisi ne zaman? Gençliğim Eyvah dizisi saat kaçta? Gençliğim eyvah dizisi bugün yayınlanacak

Gençliğim Eyvah odlukça dikkaet çeken ATV'nin svilen projelerindne birisi. Peki sevilen yapım, ne zaman? Gençliğim Eyvah dizisi saat kaçta? Gençliğim eyvah dizisi bugün yayınlancak mı?

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yayınlanacak 17. bölümüyle final yapacak olan Gençliğim eyvah dizisi bu akşam son kez seyirci karşısında olacak.

Hacer ve Nuriye'nin günahını alan Arif ve Zekeriya, şimdi de eşlerinin gönlünü yapıp vicdanlarını rahatlatmanın peşindedirler. Gönüllerini almanın yolu tatile götürmekten geçmektedir ama eşlerinin gitmek istediği yer Bodrum'dur. "Başka yer mi yok?" deseler de eşlerinin ısrarına boyun eğer, Bodrum'a gitmeyi kabul ederler. Gittiklerinde ise onları başka bir sürpriz beklemektedir: İtalyan anneler de Bodrum'da tatildedirler. Hem de aynı pansiyonda kalmaktadırlar.

Bakalım eşleriyle İtalyan anneleri bir araya getirmemek için türlü uğraş veren Arif ve Zekeriya bir kere daha paçayı kurtarabilecek midir?Aileler, tatile giderlerken geride kalanları ve iki dükkânı Suzan'a emanet ederler. Suzan'ın içinden Mahmut Hoca çıkar. Herkesin işine karışır. Zola ve Azra'yı görüştürmez. Görüştürürse de yanlarına Ayşe'yi takar, onları da Veysi'ye, Veysi'yi Çavi'ye takip ettirir. Bu durumdan sıkılan gençler, babamlar dönse de kurtulsak derdindedirler.Diğer tarafta Fikret'in Ahmet üzerinde baskısı artmaktadır. Ancak beklemediği bir şekilde Çağla'yı karşısında bulur. Çağla'nın Ahmet'ten yana tavır koyması bakalım ikilinin ilişkilerini nereye doğru götürecektir?