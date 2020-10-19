Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gençlerbirliği - Denizlispor maçı bugün 20:00 'da başlayacaktır. Peki Gençlerbirliği - Denizlispor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı bugün akşam yani 19 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç bugün akşam saat 8'de başlayacaktır.

GENÇLERBİRLİĞİ - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Eryaman Stadyumu, Ankara'da oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MERT GÜZENGE(Hakem)

CANDAŞ ELBİL(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)

EMRE MALOK(Dördüncü Hakem)

ARDA KARDEŞLER(VAR)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(AVAR)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

ALİ ATASEVER(Temsilci)

MEHMET YAVUZ(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)