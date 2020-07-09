Gencin 'İnanılmaz bir şey olacak' deyip falezlerden ölüme atlaması kamerada

Antalya'da arkadaşlarıyla iddiaya girdiği ileri sürülen ve ardından 30 metrelik falezlerden denize atlayan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin çevredekilerden kendisini kaydetmelerini istediği ve Rusça "Şimdi inanılmaz acımasız bir şey olacak. Arkadaşlar beni videoya alacak ve ben oradan atlayacağım" dediği anlar görüntülere yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Deniz Şahin'in suya düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada bölgede oturan Erhan Uludağ (32) isimli vatandaş, suya atlayarak genci kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, genci bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılsa da kurtarılamadı.

"Şimdi inanılmaz bir şey olacak"

Olayın ardından gencin atlamadan önce etraftaki gençler ile diyalogları ortaya çıktı. Annesi Rus vatandaşı olduğu öğrenilen Deniz Şahin'in cep telefonu kameralarına Rusça, "Şimdi inanılmaz bir acımasızlık gibi bir şey olacak. Arkadaşlar beni videoya alacaklar. Oraya gideceğim ve atlayacağım" dediği görüntülere yansıdı. Ardından gruptaki gençler, Şahin'i kayda almaya başladı. 30 metrelik falezlere çıkan gencin koşarak atlayışı ve suya sert bir şekilde düşüşü görüntülere saniye saniye yansıdı. Şahin'in atlayışını çeken bir kişinin ise, "Arkadaşıyla iddiaya girmiş. Atlayacağını söyledi ve atladı. Vallahi helal olsun. Önce 90 metreden atlamış. Biraz dinlenip bu tarafa gelecek herhalde. Şimdi kayalıklara tutundu" sözleri de kayıtlara yansıdı. Görüntülerin devamında gencin su üzerinde hareketsiz kaldığı görülüyor.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Şahin'in cenazesi için bugün sabah saatlerinde anne Tatyana Şahin ve ölen gencin kardeşleri morga geldi. Son derece üzgün olan aile, bir süre morgun ziyaretçi bekleme salonunda oturduktan sonra morgdan ayrıldı. Baba Kenan Şahin'in yurt dışında olduğu ve ölüm haberi üzerine Antalya'ya gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Gencin otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA