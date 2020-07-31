Genç kızların arkasından gidip kabusu yaşattı

Bursa'da metro çıkışlarında genç kızları elle taciz ederek kabusu yaşatan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da farklı zaman ve farklı yerlerde genç kızları yalnız yakalayan ve kimsenin olmadığı esnada üstlerine atlanılarak elle taciz edildiğini söyleyen 4 genç kız durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kızların ifadelerinin üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 19 yaşındaki B.K. olduğunu ve maske taktıktan sonra genç kızları elle taciz ederek hızla uzaklaşıp kaçtığını belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyonla B.K.'yı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elle taciz edip böyle kaçtı

Genç kızların arkasından hızla yaklaşarak elle taciz eden B.K. kaçarken güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Genç kızlara kabusu yaşatan B.K., taciz ettikten sonra maskeli bir şekilde kaçtığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA