Genç Beyinler Yeni Fikirler 2020 Sanal Fuarı, 26 Eylül'de yapılacak

Bu sene "Akademik Bilişim Projeleri" ve "Sanayi ve Diğer Bilişim Projeleri" olarak 2 kategori yer alıyor ve kategorisinde birinci olan projelere 8.000 TL, ikinci 4.000 TL ve üçüncü projelere 2.000 TL olarak toplamda 28.000 TL ödül veriliyor!

Etkinlikte yer alan bölümlerin 2020 mezunları için kayıtlar başladı. Sanal Fuar için www.gbyf.org.tr sitesinden proje kayıtlarınızı yapabilirsiniz.

ÖN KAYITLAR İÇİN SON TARİH

20 Eylül olup bu tarihe kadar ön kaydımızı tamamlamanız gereklidir. Proje posterinizi ve isterseniz tanıtım videonuzu sonrasında portala yükleyebilirsiniz.

Sanal Fuarda projelerinizi sunmanız için sanal stantlar ve her stant için birer görüntülü görüşme odası olacak ve etkinlik günü firmalar, hakemler ve ziyaretçilerle görüşme ve sunum yapma fırsatı bulacaksınız.

Firma görüşme odalarında iş fırsatlarını dinleyebilir, görüşmeler yapabilirsiniz. Temeli uzun yıllar önce atılan ve geleneksel hale gelerek ülkemizde benzeri olmayan bir yapıya kavuşan GBYF, sizlerin katkıları ve katılımları ile gelecek arkadaşlarınızın da emeklerini sunmalarını sağlayacak bir platform olabilme özelliğine devam edebilecektir.