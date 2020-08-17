Gelinim Mutfakta yeni sezonda ekranda olacak mı? Gelinim Mutfakta yayından kaldırıldı mı? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?

Gelinim Mutfakta, gelin ve kaynanaların katıldığı ve en iyi yemeği çıkarmaya çalışan rahiplerin yer aldığı yarışma programıdır. Yeni sezonu büyük merakla beklenen yarışma programın ne zaman yayınlanacağı belli değil.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mayıs ayında sezon finali yapan Gelinim Mutfaktanınyeni tanıtımı yayınlanınca bugün yeniden ekranlara geleceği düşünüldü. Fakat Kanal D yayın akışında bu hafta yer alamayınca merak konusu oldu. Yeni sürprizlerle ekrana gelecek olan Gelinim Mutfakta'nın kesin yayın tarih belli değil.

GELİNİM MUTFAKTA SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK!

Bundan sonraki bölümlerde Fatih Ürek de gelinlere puan verecek. Ürek, "Gelinler yandınız, artık ben de puan vereceğim" diyerek müjdeyi verdi.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON TANITIMI