Gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydı; o anlar kamerada

MALTEPE Sahil Yolu üzerinde seyreden gelin arabasının üzerine bahşiş almak için çıkan bir vatandaş, aracın kaputunu üzerinde yolculuk etti. Gelin arabasını süren kişinin aracı durdurmayıp yola devam etmesi tehlikeye davetiye çıkarttı. Tehlikeli anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Sahil yolu üzerinde seyreden gelin arabasını gören vatandaş, önce aracın önünü kesti. Aracın yoluna devam etmek istemesi üzerine vatandaş, aracın üzerine çıkarak bir eliyle kaputuna tutunup diğer eliyle de sigarasını içerek yolculuk etmeye başladı. Yaşanan tehlike dolu anlar ise yolu kullanan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.