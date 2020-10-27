Gece duası kendi içinde bir çok anlamı taşıda genelde geceleri daha çok uyku sorunu çekenler tarafından edilir. Peki, Gece Duası nedir? Gece duası nasıl edilir? Gece duasını kimler edebilir?

GECE DUASI NEDİR?

Okunuşu;

Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike'l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike'llezi erselte.

Türkçe Meali;

Allah'ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.

* Peygamber Efendimiz yatmadan önce; Fatiha suresi ile birlikte bir sure okumayı ve daha sonra,

"La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü'l mülkü ve Lehü'l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey'in Kadîr" ve "La havle velâ kuvvete illâ Billah" demeyi, sonrasında ise 33 kere "SübhanAllah", 33 kere "Elhamdülillah" ve 34 kere ise "Allahu Ekber"demeyi ve böylece bu tesbihatı 100 e tamamlamayı ve Kâfirûn sûresini okumayı tavsiye etmişlerdir. Rivayete göre Efendimiz bu tavsiyeyi Hazreti Ali ve Hazreti Fatma (r.a.) bir akşam evlerine misafir olduğu sırada tavsiye etmiştir. (Ramûz, c. 1/26-1)