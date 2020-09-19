Gaziler Günü ne zaman? Kimler gazi olarak kabul edilir? 2020 Gaziler Günü etkinlikleri neler? Gaziler Günü kutlama mesajları!

Bu vatan için canlarını tehlikeye atan tüm gazilerimiz için her yıl 19 Eylül'de etkinlikler düzenlenir. Vatan aşkı için canları hiçe sayan gaziler için kutlama mesajları haberimizde yer almaktadır.

GAZİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl 19 Eylül tarihinde Gaziler Günü olarak kabul edilir.Vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Gaziler Günü'ne özel etkinlikler yapılır.

KİMLER GAZİ OLARAK KABUL EDİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya Devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mucadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetler sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.

GAZİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI!

Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz.

Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir.

Kahraman Askerimizin taşı?ığı "GAZA" ruhu oI?uğu mü??etçe, bütünlüğümüze ve milli birIiğimize kast e?enIerin kirIi emelleri asla gerçekIeşme?ecektir. Gaziler Gününüz Kutlu Olsun.

Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…

Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.