Gaziantep'te demir atölyesine patlama

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, bir demir atölyesinde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir demir atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle tesiste büyük hasar meydana geldi.

Olayda iş yerindeki bazı çalışanların da yaralandığı öğrenildi.