Gaziantep FK - Konyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gaziantep FK - Konyaspor maçı yarın 16:00 'da başlayacaktır. Peki Gaziantep FK - Konyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı 24 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 'da başlayacaktır. Yani maç yarın öğlen saat 4'te oynanacak.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Gaziantep Stadyumu, Gaziantep'da oynanacak.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

ÖZGÜR YANKAYA(Hakem)

MEHMET ŞAHAN YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

ALİ İHSAN SARIYILMAZ(Temsilci)

OĞUZ CESUR(Temsilci)