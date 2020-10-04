Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aktif olarak görevi başında bulunan Ali Edizer, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Daha sonrasında ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer kimdir?

GATA BAŞHEKİM YARDIMCISI DR. ALİ EDİZER KİMDİR?

Sağlık Ocağı Hekimliği, Hakkâri'de Askeri Hekimlik, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 11 yıl çeşitli özel sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Gn Md Yardımcılığı, SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Adı Soyadı: Ali Edizer

Ünvanı : Hekim

Bölümü: Başhekim Yardımcısı

Eğitimi: Yüksek Lisans

Lisans : Gazi Ün. Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans: THK Üniversitesi İşletme

ALİ EDİZER'İN ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

(03/2018 – Halen ): Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı

(10/2016 – 02/2018):Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı

(10/2012 - 10/2016):Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı

(10/2012 - 10/2013):Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı

(01/2012 - 10/2012):Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

(08/2011 - 01/2012):Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı

(05/2010 - 08/2011):SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı

(09/2009 - 05/2010):Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

(2005 - 2009):Özel Sağlık Kuruluşlarında Yönetici

(2001 - 2005):H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1999 - 2000):Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı

(1997 – 1999):H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1996 - 1997):Hakkâri Çukurca Askerlik Görevi

(1992 - 1996):Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi