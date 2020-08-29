Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Galatasaray ve Ümraniyespor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Ümraniyespor şifresiz canlı izlenecek mi?

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR NE ZAMAN?

Galatasaray-Ümraniyespor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Ümraniyespor maçı 16:00'da başlayacak.

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki hazırlık maçı Florya Metin Oktay Tesisleri, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki maçının Galatasaray Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Galatasaray Spor Kulübün resmi internet adresi üzerinden, takımın hazırlık maçı takvimi detayları paylaşıldı. Belirlenen takvim şöyle:

31 Ağustos

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül

17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)

5 Eylül

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)