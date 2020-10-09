Galatasaray - Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in son karşlaşmalarında beklediği performansı gösteremedi. Arayı ise Türkiye Ümit Milli Takımı ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Peki, Galatasaray- Ümit Milli Takımı maçı hangi kanalda?
Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi milli arayı Ümit Milli takımı ile hazırlık maçı yaparak geçirecek. Futbol severler hazırlık maçı öncesi Galatasaray - Ümit Milli Takımı maçı saat kaçta, şifreli mi? Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takımı kadrosu...
GALATASARAY - ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI SAAT KAÇTA?
İki takımı karşı karşıya getirecek hazırlık maçı 9 Ekim Cuma günü saat 17:00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.
GALATASARAY - ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın gerçekleştireceği mücadelenin naklen yayınlanacağı bilgisi bulunmuyor.
ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).
Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş).
Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu).
Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği).