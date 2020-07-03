Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - Trabzonspor maçı pazar akşamı spor severlerin karşısında olacak. Trabzonspor çıktığı son 5 maçtan ikisinden galip ayrılırken, üç karşılaşmada ise beraberlik elde etti. Galatasaray son beş maçında 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle evine döndü. Galatasaray - Trabzonspor maçı detayları haberimizde.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Semi Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek Galatasaray - Trabzonspor maçı, sarı kırmızılı takım için resmen kader mücadelesi niteliğinde olacak. Galatasaray evsahipliğinde oynanacak maç, 5 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de gerçekleşecek.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazar günü oynanacak maçın hakemliğini Cüneyt Çakır yapacak. Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinin birinci yardımcı hakemi Bahattin Duran, ikinci yardımcı hakemi Tarık Ongun ve dördüncü hakem ise Serkan Tokat şeklinde belirlendi.