Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı.

18.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:48

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı.

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Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Başkan Cengiz'in ameliyata alındığı bildirildi.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, 3 gün önce taburcu edilmişti.