Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Galatasaray ev İstanbulspor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi?

GALATASARAY-İSTANBULSPOR NE ZAMAN?

Galatasaray-İstanbulspor maçı 28 Ağustos Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-İstanbulspor maçı 17:00'de başlayacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki hazırlık maçıMaçı Florya Metin Oktay Tesisleri, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki maçının televizyon canlı yayını bulunmuyor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Galatasaray Spor Kulübübn resmi internet adresi üzerinden, takımın hazırlık maçı takvimi detayları paylaşıldı. Belirlenen takvim şöyle:

28 Ağustos

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül

17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)

5 Eylül

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)