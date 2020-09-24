Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Rangers

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükselen sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için Rangers ile mücadele edecek.

Galatasaray, Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek tur atlayan Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.