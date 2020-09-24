Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor! Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Hırvatistan'ın Hajduk Split ile tur mücadelesi veriyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Organizasyona Galatasaray gibi 2. eleme turundan dahil olan Hırvatistan temsilcisi ise bu turda Makedonya'nın Renova takımını 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.

KAZANAN TAKIM TUR ATLAYACAK

Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için bugünkü müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.

TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

SARACHI FORMA GİYEMİYOR

Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemiyor.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Ömer, Feghouli, Babel, Diagne.

HAJDUK SPLIT: Posevac, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakemin çaldığı düdükle başladı.