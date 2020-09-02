Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray ve Hatayspor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor şifresiz canlı izlenecek mi?

GALATASARAY- HATAYSPOR NE ZAMAN?

Galatasaray-Hatayspor maçı 3 Eylül Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Hatayspor maçı 17:00'de başlayacak.

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Hatayspor arasındaki hazırlık maçı Türk Telekom Stadyum'u İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Galatasaray ile Hatayspor arasındaki maçı D-Smart Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Galatasaray Spor Kulübün resmi internet adresi üzerinden, takımın hazırlık maçı takvimi detayları paylaşıldı. Belirlenen takvim şöyle:

3 Eylül

17.00 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom Arena)

5 Eylül

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)