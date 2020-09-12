Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig 2020-2021 yeni sezonu başladı. Buna göre Galatasaray'ın ilk maçını Gaziantep FK ile oynayacak. Maç 12 Eylül Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi statta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Gaziantep FK maçı bugün akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Galatasaray'ın ligde bu sezon ilk maçı olma özelliği taşıyan bu maç ücretsiz mi yayınlanacak çok merak ediliyor. Peki Galatasaray - Gaziantep FK nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Galatasaray ilk maçını Gaziantep FK ile yapacaktır. Galatasaray - Gaziantep FK maçı bugün yani 12 Eylül Cumartesi günü akşam 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam saat 8'de başlayacaktır.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray - Gaziantep FK maçı 12 Eylül Cumartesi günü yani bugün olacaktır. Maç akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç akşam saat 8'de başlayacak.
Maç Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacaktır. Heyecanla beklenen maç Türk Telekom Stadı'nda yapılacaktır.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ÜCRETSİZ Mİ?
Galatasaray ve Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEIN Sports 1 Frekans Bilgileri:
Kanal AdI : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - (Dikey)
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4