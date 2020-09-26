Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11'ler neler? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz mi?

Haftanın en önemli maçı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Maç TT Arena stadında oynanacak olup yarın akşam başlayacaktır. Peki ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel 11 'de kimler olacak? Maç saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 27 Eylül Pazar günü yani yarın akşam saat 19:00 'da oynanacaktır. Maçın hakemi Ali Palabıyık olacaktır. Maç "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu" 'nda oynanacaktır. Yani Galatasaray ev sahipliği yapacaktır.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı yarın pazar akşamı (27 Eylül Pazar) saat 19:00 'da başlayacaktır . Yani maç akşam 7'de başlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 3. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacaktır. Maç saat 19:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HAKEMLERİ KİMLERDİR?

ALİ PALABIYIK (Hakem)

SERKAN OLGUNCAN (1. Yardımcı Hakem)

MEHMET CEM SATMAN (2. Yardımcı Hakem)

METE KALKAVAN (Dördüncü Hakem)

SABRİ ÇELİK (Gözlemci)

İBRAHİM YUŞAN (Temsilci)

MEHMET ALİ YURTSEVER (Temsilci)

UFUK ILGAZ (Temsilci)

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Fatih

Omar

Marcao

Luyindama

Linnes

Taylan

Belhanda

Emre

Arda

Feghouli

Falcao

FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Altay

Gökhan

Lemos

Zanka

Caner

Gustavo

Ozan

Sosa

Thiam

Ferdi

Samatta