Galatasaray elendi mi? UEFA Avrupa Ligi Play off rövanş maçı oynanacak mı? GS elendi mi? Maç tek maç mı?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan birisi play off turu müsabakalarının tek maç mı yoksa rövanşlı mı olduğudur. Peki Rangers - Galatasaray maçı tek maç mı? Rövanş olacak mı? Galatasaray elendi mi? Tüm cevaplar haberimizde.

RANGERS - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bugün oynanan Rangers-Galatasaray maçı 2-1 bitmiştir. Temsilcimiz Galatasaray rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmiştir.

GALATASARAY ELENDİ Mİ?

Galatasaray 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi gruplara kalma şansını kaybetmiştir. Normal zamanda maçlar rövanşlı oynanıyordu fakat koronavirüs dolayısıyla maçlar tek maç üzerinden oynanmaktadır. Haliyle 2-1 yenilen Galatasaray turnuvaya veda etmiştir.

RANGERS - GALATASARAY MAÇI TEK MAÇ MI?

Evet Covid-19 nedeniyle UEFA ve Şampiyonlar ligi play off eleme maçları tek maç üzerinden oynanmaktadır. Bundan dolayı 2-1 yenilen Galatasaray UEFA'dan elenmiştir. Maçın rövanşı yapılmayacaktır.