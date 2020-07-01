Galatasaray'dan Lemina'nın sakatlığıyla ilgili açıklama

Galatasaray'da 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Gabonlu oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."