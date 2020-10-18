Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı yarın 20:00 'da başlayacaktır. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 19 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç yarın akşam saat 8'de başlayacaktır.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

SERVET SARIKAYA(Temsilci)

MEHMET SARIBUVA(Temsilci)

LEVENT KALKAN(Temsilci)