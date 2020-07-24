Antalya'da ilk gol geldi! Antalyaspor müthiş golle öne geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, ligde 55 puanla beşinci sırada yer alıyor. Fraport TAV Antalyaspor ise 44 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, bu maçtan istediği sonucu alarak, bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli olacak.

FALCAO VE LEMINA SAKAT

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

FRAFORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin, Jahovic.

GALATASARAY: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele Suat Arslanboğa'nın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Galatasaray'da Emre Akbaba topa doğru koşarken sağ bacağını tutarak yerde kaldı. Sakatlanan Emre'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

Dakika 5: Eren, ceza sahası içerisindeki Jahovic'e doğru pasını gönderdi. Jahovic'in kontrol edemediği topu Marcao kornere yolladı.