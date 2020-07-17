Galatasaray'a ihtarname gönderen Sofiane Feghouli kimdir?

Salgın arasından sonra Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da kriz saha dışında da devam ediyor. Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla gündeme gelen Sofiane Feghouli, alacakları için sarı kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.Cezayirli futbolcu, 5 Temmuz'daki Trabzonspor karşılaşmasından 3 gün sonra, 8 Temmuz'da Galatasaray Kulübü'ne ihtarname göndererek, pandemi sürecini kapsayan Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan alacaklarını istedi.

İHTARNAMENİN AMACI NEYDİ?

Yılda 5 milyon euro garanti para alan Radamel Falcao'nun ardından, 3 milyon 850 bin euroluk ücretiyle Galatasaray'da en çok kazanan ikinci isim olan Feghouli'nin talep ettiği miktar yaklaşık 1 milyon euroyu buluyor. Avrupa'da ve Süper Lig'de yaşanan başarısızlığa ve koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik zarara karşın oyuncuların geçmişe dönük alacaklarını ödeyen Galatasaray'da Feghouli'nin bu tavrı iyi niyetli bulunmadı.

PERFORMANSI İLE ALACAĞI ÜCRET BİRBİRİNİ KARŞILIYOR MU?

Cezayirli oyuncu bu hamlesiyle, sarı kırmızılı yönetimin pandemi nedeniyle futbolculardan istediği yüzde 15'lik ücret indirimine olumsuz baktığını da gösterdi. 2017'de 4 milyon 250 bin euroya West Ham'dan transfer edilen Feghouli'nin sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.Yüksek kazancına karşılık bu sezon beklentilerin çok altında performans sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, 34 resmi maçta 7 gol, 6 asist üretebildi.

SOOFİANE FEGHOULİ KİMDİR?

PSG altyapısında Grenoble'ye transfer olmuş ve Grenoble'de 33 numarayı giymiştir.İlk golünü 17 yaşındayken atmıştır. Montpellier'e karşı oynamıştır. 17 yaşında iken lakabı ise Yeni Zidane idi. Oyun tarzı ile Zidan'a benzetilmektedir. Grenoble'de 60 maça çıkıp 3 de gol atmıştır. Klas bir futbolcu olan Feghouli 2010 yılında La Liga'nın büyük kulüplerinden Valencia'ya transfer olmuştur. İlk dönem dahil 3 maçta görev almıştır. 2011 yılının devre arasında UD Almería takımına kiralık verilmiştir. Burdada çok fazla forma şansı bulamayıp 9 maça çıkmıştır 2 de gol kaydetmiştir. 2011 yazında Valencia'ya geri dönmüştür. 2011-12 sezonunda Unai Emery tarafından daha çok şans verilen Feghouli 33 maça çıkıp 6 gol 12 asist ile skora fayda sağlamıştır. 2017 yılında Galatasaray'a transferen olan Feghouli, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Galatasaray ile şampiyonluk yaşamıştır.