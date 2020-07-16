Futbolda şike davasında Yargıtay'ın bozma ilamına uyulması kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin "Futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkındaki beraat kararlarının usulden bozulması hükmüne uyulmasına karar verdi.

16.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:47

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin "Futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkındaki beraat kararlarının usulden bozulması hükmüne uyulmasına karar verdi.

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık ve avukatların bozma ilamına karşı beyanları alındı.

Beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usulden bozulması ilamına uyulmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Selim Kımıl, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ahmet Çelebi hakkındaki dosyanın ayrılmasına, duruşmanın da 6 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.