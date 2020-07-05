Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 46 Linnes), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 77 Şener Özbayraklı), Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 77 Emin Bayram), Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 46 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 83 Yunus Akgün)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 71 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Sosa (Dk. 86 Nwakaeme), Ndiaye (Dk. 71 Guilherme), Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 86 Bilal Başakçıoğlu), Sörloth

Goller: Dk. 41 Sosa (Penaltıdan), Dk. 70 Novak, 90+5 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 90+3 Seri (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 32 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 18 Saracchi, Dk. 40 Donk (Galatasaray), Dk. 30 da Costa, Dk. 63 Sörloth, Dk. 90+2 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

49. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerinde kaldı.

53. dakikada sarı-kırmızılı savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla bir anda ceza yayı üzerinde buluşan Ndiaye'nin şutunu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

70. dakikada Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sosa'nın sağdan yaptığı ortada arkada direkte topa yükselen Novak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-2

73. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinden şutunda Marcao'ya çarpıp kaleye yönelen topu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içinde Taylan Antalyalı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada topun başına geçen Seri, topu filelere gönderdi: 1-2

90+5. dakikada Trabzonspor skoru 3-1 yaptı. Orta alanda topla buluşan Sörloth hızla soldan ceza sahasına girdi ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-1 kazandı.