Fuhuş şebekesini makarna şifresi ele verdi! Fuhuş şebekesini deşifre eden polis, şüphelileri yakaladı!

Adana'da fuhşu "makarna" olarak şifreleyen şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Çökertilen fuhuş şebekesinin firari şüphelisi Fadime Ş. Muş'ta yakalandı.

FUHUŞ ŞEBEKESİNİ "MAKARNA" ŞİFRESİ ELE VERDİ!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziran'da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20'si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 5'i ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin teknik takibine takılmamak için, şebeke liderliğini yaptığı belirlenen K.K., S.Ç. ve A.D. ile konuşurken, "makarna istiyorum", bir gece boyunca birliktelik istediklerinde "uzun makarna istiyorum", birden fazla kadınla birlikte olmak istediklerinde ise "makarna salçalı olsun" dediği öne sürüldü.

FUHUŞ ŞEBEKESİNİ DEŞİFRE EDEN POLİS, ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Operasyonda gözaltına alınamayan firari şüphelilerden Fadime Ş.'nin Muş'ta olduğunu belirleyen polis, harekete geçti. Adresinin tespit edilmesinin ardından evine baskın yapan polis, Fadime Ş.'yi yakalayarak Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Şüpheli Fadime Ş.'nin ifadesinde, kendisinin fuhuş yaptığını ancak fuhuş yaptırmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fadime Ş., çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak' suçlarından tutuklandı.