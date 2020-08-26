Fransa polisi üstsüz güneşlenen kadınlara 'giyinin' dedi, İçişleri Bakanı kadınlara destek verdi:...

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin Akdeniz sahilinde üstsüz güneşlenen kadınlardan giyinmelerini istemesinin ardından üstsüz güneşlenmeyi savundu.

Geçen hafta Sainte-Marie-La-Mer sahilinde üstsüz güneşlenen üç kadın, tatil yapan bir aile tarafından şikayet edildi. Ardından da iki polis memuru, çocuklarından endişe duyan bu ailenin talebi üzerine sahilde bulunan üç kadından göğüslerini kapatmalarını istedi. Olay ülkede memurlara karşı büyük bir tepki yarattı.

"ÖZGÜRLÜK DEĞERLİ BİR OLGUDUR"

Kadınları destekleyen Bakan Darmanin Twitter'de yaptığı paylaşımda üstsüz güneşlenen kadınlara destek verdi: "Özgürlük değerli bir olgudur" Darmanin, kadınların kıyafetlerini giymelerinin istenmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Pyrenees-Orientales polisinin Facebook'ta yayımladığı basın açıklamasında, "Hiçbir belediye emri Sainte-Marie-la-Mer'de üstsüz güneşlenmeyi yasaklamaz" ifadeleri de yer aldı.

'İki polis memurunun beceriksizliği'

Polislerin bu eylemi internette bir eleştiri dalgasına yol açtı. Bazıları Fransa'yı kasıp kavuran bir "bağnazlık" dalgasını sorgularken, bazıları da üstsüz güneşlenmenin yasaklanıp yasaklanmadığını sorguladı.

Polis sözcüsü Yarbay Maddy Scheurer olaydan iki polis memurunun "beceriksizliğini" sorumlu tuttu. "Beni her zaman üniforma içinde göreceksiniz" diye konuşan Scheurer, "Ancak Sainte-Marie-la-Mer sahilinde üstsüz güneşlenme serbest" dedi.

Bakan Darmanin kadınlardan göğüslerini örtmeleri istenmesinin yanlış olduğunu vurgularken, "Yönetimin hatalarını fark etmesinin normal olduğunu" söyledi.

Fransa'da üstsüz güneşlenmek yasa dışı değil, ancak yerel yetkililer giyimle ilgili direktiflerle uygulamayı yasaklayabiliyor.

2019'da VieHealthy web sitesi tarafından yapılan bir anket, üstsüz güneşlenmenin şu anda hem Fransa'da geçmişte olduğunu hem de diğer Avrupa ülkelerinden daha az yaygın olduğunu gösterdi.

Ankete katılan Fransız kadınların yüzde 22'si üstsüz güneşlendiğini söylerken, İspanyol kadınlarında bu oran yüzde 48, Alman kadınlarda ise yüzde 34.