Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 809'a yükseldi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 809'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 39 artışla 208 bin 698'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 147'si yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 983 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 28 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 1299 artarak 53 bin 972'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 278 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 237'ye, bakımevlerinde ise 9 bin 572'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 25 bin 809 oldu.

Kovid-19 tedbirleri gevşetilecek

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.

Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs'ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.