Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 530'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 530'a çıktı. ??

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 520 artışla 219 bin 957'ye ulaştı. ?

Kovid-19 nedeniyle 1555'i yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 264 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 48 gündür düşüyor.?

İyileşen kişi sayısı 718 artarak 65 bin 879'a yükseldi. ?

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 83 kişi yaşamını yitirirken, yaşlı bakımevlerindeki ölü sayısının güncellenmesiyle toplam can kaybı 28 bin 530'a çıktı.