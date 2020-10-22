Avrupa'da ikinci dalga endişesi! Fransa ve İngiltere vaka sayısında yine rekor kırdı

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor. Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 41 bin 622 artışla 999 bin 43'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

TOPLAM CAN KAYBI 34 BİNİ AŞTI

165 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 210'a ulaştığı ülkede, son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınan 10 bin 166 kişiden 1627'sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 14,3'e ulaştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK BÖLGE SAYISI 54'E YÜKSELDİ

Öte yandan, koronavirüs vakalarının hızla arttığı Fransa'da, cumartesi itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi.

İNGİLTERE

Artışların bir türlü durdurulamadığı İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 189 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 810 bin 467'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 347'ye ulaştı.

İSPANYA

Son bir haftadır endişe verici bir artışın yaşandığı İspanya'da ise son 24 saatte 20 bin 986 kişide daha virüs tespit edildiği, 155 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 90 bin 521'e, toplam can kaybı ise 34 bin 521'e ulaştı.

İTALYA

Üç bölgede sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı İtalya'da bugün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 16 bin 79 yeni koronavirüs tespit edildiği belirtilirken, günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti. Bakanlık, toplam vaka sayısının 465 bin 726'ya ulaştığını aktardı.

3 BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ülkedeki 7 bölgeden 3'ünde yerel yönetimler sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı bugün yerel saatle 23.00 itibariyle, Campania ve Lazio bölgelerinde ise Cuma günü 00.00'da yürürlüğe girecek.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkede art arda rekor seviyede yeni vakanın görülmesi üzerine kalabalık oluşabilecek yerlerde akşam sokağa çıkma yasağı yetkisini yerel yönetimlere vermişti.