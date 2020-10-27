Fransa boykotları: Hangi markalar Müslüman ülkelerdeki boykot çağrılarından etkilenme riskiyle karşı karşıya?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü Fransız ürünlerine ilişkin yaptığı boykot çağrısı, Müslümanların yoğunluklu yaşadığı bazı ülkelerdeki Fransız ürünleri de gündeme getirdi. Boykot çağrısı sebebiyle şu ana kadar hiçbir Fransız şirketi olumsuz bir durumu rapor etmezken başta otomotiv, perakende ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler, bazı pazarlarda epeyce güçlü.

Peki, markalar bu boykottan etkilenebilirler mi?

Otomobil

Fransız marka Renault, Citroen ve Peugeot Türkiye'deki otomobil sektörü pastasında büyük bir paya sahip.

Renault, Türkiye'de geçtiğimiz yıl toplam 60 bin 668 adet otomobil satış gerçekleştirirken ve toplamda da yüzde 15,7 pazar payı elde etti.

2019 yılında 20'nci kez pazar lideri olan Renault, aynı yıl ülkede en çok satılan ilk 3 otomobilden de 2'sine sahip oldu.

Marka, 2020 yılının ilk yarısını 49 bin 131 satış adedi ve 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarında lider kapattı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen modelleri sıralamasında Oyak Renault fabrikalarında üretilen Clio HB 2. sırada, Megane Sedan ise 3. sırada yer aldı.

Citroen ise 2019 sonunda 12 bin 033 adet satış ile pazar payını yüzde 2,5'e çıkardı.

Peugot da yine Renault ile birlikte Türkiye'de ikinci elde en çok satışı yapılan 10 marka arasında yer alıyor.

Kozmetik ve moda

Reuters haber ajansının muhabirleri, Kuveyt'te yaptıkları bir araştırmada L'Oreal marka ürünlerin mağaza raflarından indirildiğini aktardı.

Ancak L'Oreal'in bu boykottan etkilenmesinin çok olası olmadığı ifade ediliyor.

Afrika kıtası ile beraber Orta Doğu, L'Oreal'in toplam pazar payının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor.

Pek çok büyük Fransız moda markaları için de benzer bir durum geçerli. Amerika Birleşik Devletleri, Asya veya Avrupa pazarları ile karşılaştırıldığında Orta Doğu satışların küçük bir bölümünü temsil ediyor.

Pek çok Arap kentinde Louis Vuitton veya Chanel gibi markalara ait mağazalar olsa da, bölge insanının bu markaları tüketim eğilimi genellikle yurt dışından oluyor.

Hermes, Yves Saint-Laurent, Givenchy, Chanel, Lancome, Lanvin, Louis Vuitton, Christian Louboutin ve Pierre Hardy gibi markalar da dünyaca ünlü diğer lüks tüketim ürünleri arasında yer alıyor.

Enerji

Fransız enerji devi Total, çoğunluğu Müslüman birçok ülkede mevcut.

Muhammed Peygamer'in resmedildiği karikatürler konusunda Fransa'ya karşı tepkinin en yoğun olduğu ülkeler olan Pakistan, Bangladeş ve Türkiye'de Total, esas olarak petrokimya ve petrol ürünlerini satmaya odaklanıyor.

Suudi Arabistan'da ve diğer bazı Körfez ülkelerinde Total'in enerji arama, üretim ve bazı durumlarda arıtma yatırımları da bulunuyor.

Süpermarketler

Suudi Arabistan'da boykot çağrılarının hedeflerinden biri de Carrefour süpermarket zinciri.

Tüketicilerin mağazalarından uzak durmaları için bir kampanya hafta sonu Suudi sosyal medyasında trend oldu.

Fransız perakende zinciri, 'franchising' adı verilen şube açma anlaşması yoluyla, ortaklıklarla Orta Doğu ve Güney Asya'nın birçok yerinde faaliyet göstermekte.

Pakistan, Lübnan ve Bahreyn'in de içinde yer aldığı bazı ülkelerde Carrefour'un franchising haklarını tek bir ortak elinde tutuyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenli bir yoğunluğu bulunan iki Carrefour mağazasını ziyaret eden Reuters muhabirlerine göre mağazalarda yoğunluk aynen devam ediyor.

Şirketin Paris'teki bir temsilcisi de, Carrefour'un boykot çağrılarının şimdiye kadar hiçbir etkisinin olmadığını söyledi.

Dia, Endi ve Gima gibi pek çok süpermarket zinciri de farklı noktalarda hizmet veriyor.

Tarım ürünleri

Tarım üretiminde Fransa, Avrupa lideri. ANIA Endüstri Lobisi raporuna göre ülkenin tarım ihracatının yalnızca yüzde 3'ü Orta Doğu pazarına gidiyor.

Cezayir, 1,4 milyar dolarlık ithalatı ile Fransa'nın en büyük müşterisi.

Savunma sanayii

Fransa, dünyanın önde gelen silah ihracatçılarından biri.

Thales firması, Müslüman ülkere hatrı sayılır bir miktarda silah, havacılık teknolojisi ve toplu taşıma sistemleri satıyor.

Şirketin web sitesine göre müşteriler arasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Katar bulunmakta.

Mısır ve Katar, bölgeyi özel jetleri için büyük bir pazar olarak gören Dassault'dan Rafale askeri jet sipariş eden ülkeler arasında yer alıyor.