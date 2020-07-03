Fransa Başbakanı Philippe istifa etti
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
03.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:11
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
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Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Philippe'in kendisi ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifanın kabul edildiği belirtildi.
İlerleyen saatlerde yeni başbakanın isminin ve gelecek günlerde de yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.
Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede birkaç haftadır başbakanın istifası bekleniyordu.